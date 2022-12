Britský herec Henry Cavill zahviezdil v Supermanovi aj Zaklínačovi: Čaká ho top herecká ponuka?

Zbohom, Superman, vitaj, agent 007? Populárny britský herec Henry Cavill (39) má za sebou poriadne búrlivé pracovné obdobie. Zo seriálu Zaklínač údajne odišiel preto, aby si opäť zahral superhrdinu v plášti, no to mu nevyšlo. Napraviť chuť si však môže stvárnením nového Jamesa Bonda!

Jeho šance na úlohu slávneho špióna prudko vzrástli. Vystriedať Daniela Craiga (54) na poste Jamesa Bonda nebude vôbec jednoduché. Fanúšikovia Cavilla sú však skalopevne presvedčení, že ak to niekto dokáže, tak určite on. Do kariet slávnemu svalovcovi, ktorý mal o túto rolu dlhé roky záujem, hrajú tiež prognózy stávkových kancelárií.

Tie ho teraz zaradili na druhú priečku rebríčka potenciálnych agentov 007. Henry by si v prípade úlohy Bonda výrazne polepšil po tom, čo musel zavesiť Supermanov plášť na klinec. „Práve som sa stretol s Jamesom Gunnom a Petrom Safranom (šéfmi štúdia DC Films) a mám smutné správy. Napokon sa nevrátim ako Superman,“ odkázal fanúšikom Cavill prostredníctvom instagramu.

Obaja šéfovia totiž chcú nový film o tomto superhrdinovi zamerať na jeho mladosť a Henry je pre nich príliš starý. Čo však herca po vyhadzove malo najviac zamrzieť, bolo údajne to, že pre návrat do kostýmu Supermana sa vzdal úlohy Geralta z Rivie v seriáli Zaklínač od Netflixu.

