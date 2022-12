Herec vytiahol na svetoznámu hviezdu riadnu špinu: Tak to je hanba! Neodpustiteľné, čo prezradil

Herci Matt Damon a George Clooney sú mnoho rokov blízkymi priateľmi. Ale v ich poňatí to tiež znamená, že do seba neustále sarkasticky rýpu a vymýšľajú si jeden na druhého rôzne žarty.

Matt sa teraz pokúsil Georgea zosmiešniť odhalením jedného kanadského žartíka. K upútavke na tohtoročné odovzdávanie cien Kennedyho centra Damon vyhlásil, že Clooney vykonal veľkú potrebu do mačacieho záchodu svojho spolubývajúceho.

„Hovorí sa, že môj priateľ George Clooney je posledný zo skutočných filmových hviezd. Takže som musel premýšľať o tom, čo to presne znamená. Samozrejme, že mnoho z ocenených Kennedyho centrom v minulosti bolo určite filmovými hviezdami v tomto klasickom zmysle. Herci s so sofistikovanosťou - Cary Grant, Henry Fond, Paul Newman, Gregory Peck. A potom pomyslím na Georgea. Na muža, ktorý sa zo srandy vy*ral do mačacieho záchodu Richarda Kinda. Na muža, ktorý kedysi ukradol písacie potreby Billa Clintona a písal hercom falošné poznámky, ako veľmi prezident miloval ich filmy,“ vyhlásil Damon v upútavke na 45. odovzdávanie cien Kennedyho centra, ktorého záznam budú americké televízie vysielať 28. decembra.

O tom, že Clooney skutočne spravil veľkú potrebu do mačacieho záchodu svojho spolubývajúceho Richarda Kinda, hovoril sám herec vlani v podcaste SmartLess, ktorý moderovali Sean Hayes, Jason Bateman a Will Arnett.