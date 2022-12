Strach o legendárnu herečku Jiřinu Bohdalovú: Zvrat v liečbe!

Jednu z najlepších herečiek na českej i slovenskej scéne trápi zdravie. Bolesť v chrbtici dohnali Jiřinu Bohdalovú (91) do Nemocnice Na Homolce, odkiaľ až doteraz prichádzali nie celkom pozitívne správy. Teraz sa však zdá, že herečka sa konečne cíti lepšie.

Po neustupujúcich bolestiach lekári v nemocnici prišli na to, čo Bohdalovej spôsobovalo trápenie. Herečka má zlomený stavec na chrbtici, no pri správnej liečbe si i vo vysokom veku môže herečka dať zdravie do poriadku.

Zdalo sa, že Bohdalová strávi sviatky v chladom nemocničnom prostredí, no nakoniec to vyzerá tak, že osud herečke dopraje Vianoce také, aké majú byť - v kruhu najbližších.

Herečka sa televízii Nova pochválila radostnou správou: "Som doma," napísala Bohdalová. „Ďalej bude záležať na rehabilitácii, na kľudnom režime. To je potrebné pani Jiřine zdôrazniť, že potrebuje trošku kľudný režim. Aj keď na druhú stranu ona úplne v kľude byť nevie,“ doplnil jej lekár Petr Neužil.

"Ja nie som človek, čo by niečo vzdával, ešte ma tu budete chvíľu mať," okomentovala situáciu s humorom herečka.