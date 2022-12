Rozruch u Vémolovcov! Veľká policajná razia a domová prehliadka: Prvá reakcia zápasníka

Ďalší problém! Ani krátko pred Vianocami nemá rodina MMA zápasníka Karlosa Vémolu kľud. Po tom, čo sa prevalilo, že športovec sa poza manželkin chrbát stretával s mladučkou pornoherečkou, čelí Karlos ďalším nepríjemnostiam.

Na dvere im zaklopala polícia! Pri "Vémolande", ako zápasník zvučne nazýva svoj domov, sa v stredu skoro ráno podľa PrahaIn, ukázala polícia. "Vo vnútri domu sa nachádzali len oprávnené osoby," povedal zdroj pre portál. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo teda o rodinu a právneho zástupcu.

Zápasník nemal byť zadržaný, no na na mieste sa malo nachádzať množstvo áut a okrem policajtov tam mali byť i colníci. Podľa všetkého mala neželaná návšteva mužov zákona súvisieť s chovom niektorých exotických zvierat, ktorými sa Karlos tak rád chváli na sociálnych sieťach.

Karlos sa k šokujúcim správam nevyjadril, no na instagrame zverejnil osvedčenie, ktoré mu povoľuje starať sa o vybrané druhy šeliem, ktoré získal na kurze a vydalo ho ministerstvo. Zdá sa však, že športovec si z ranného rozruchu ťažkú hlavu nerobil a krátko na to sa pochválil zábermi so svojimi domácimi miláčikmi.