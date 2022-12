Škandalózne tvrdenia princa Harryho: Podlý útok na kráľa, špekulácie o potrate a... To poriadne prepískol

Streamovacia a produkčná spoločnosť Netflix zverejnila druhú časť dokumentárneho seriálu Harryho a jeho manželky Meghan. A manželia si veru nebrali servítku pred ústa!

Medzi najviac prekvapivé tvrdenia snáď patrí vyhlásenie princa Harryho, že jeho otec kráľ Karol III. a brat William sa hnevali na Meghan, pretože robila svoju prácu členky kráľovskej rodiny lepšie ako oni dvaja.

„Problém je, keď niekto, kto sa žení, kto by mal byť sprievodným členom, potom kradne pozornosť médií alebo robí prácu lepšie ako človek, ktorý sa k tejto úlohe narodil. To ľudí rozčuľuje, posúva to rovnováhu,“ vyhlasuje Harry o svojej manželke a svojich príbuzných. Môže to byť ďalší výplod jeho sebeckého vnímania sveta, ktoré sa ale nezakladá na akýchkoľvek dôkazoch.

Rovnako nezmyselné sú aj jeho tvrdenia, že Meghan potratila kvôli tomu, ako na ňu médiá útočili. Harry totiž v dokumente vyhlasuje, že si „myslia“, že to bol dôvod potratu. Nepredkladá žiadne lekárske vyšetrenie, ktoré by vyvracalo, že Meghan pred 2 rokmi potratila v ranej fáze tehotenstva prirodzene, pričom samovoľný potrat na začiatku gravidity je bežný jav.

Harry nemá dôkazy o tom, že by lekári potvrdili, že k potratu došlo vplyvom enormného stresu. Zrejme len spája dva javy, pretože sa mu to hodí a vyvoláva tým dojem, že je Meghan úbohá obeť, ktorá potratila život kvôli nenávisti britskej spoločnosti a britských médií.