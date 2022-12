Harry a Meghan odhalili to, čo malo zostať skryté: Vyhrotená situácia po pohrebe princa Philipa

Vo štvrtok uzreli svetlo sveta posledné tri epizódy šesťdielneho dokumentárneho seriálu o britskom princovi Harrym a jeho manželke Meghan. Okrem iného v nich dvojica podrobne opísala niekoľko súkromných rozhovorov s členmi kráľovskej rodiny vrátane zosnulej kráľovnej Alžbety II. († 96).

Harry a Meghan v druhej polovici minisérie na streamovacej platforme Netflix objasnili niektoré súkromné rozhovory spoza múrov paláca. Ako píše britský Daily Mirror, v epizódach sa pár venuje obdobiu po svadbe a senzačnému odchodu z kráľovskej rodiny. Zároveň spomína na niektoré rozhovory, hovory či e-maily s niekoľkými vysokými predstaviteľmi kráľovskej rodiny, zahŕňajúc súkromný rozhovor s kráľovnou, výbušného Williama či Karlovo varovanie.

Dvojica strávila Vianoce roku 2019 v Kanade a pripravovala sa na návrat do Spojeného kráľovstva. „Pred odchodom som hovoril aj so starou mamou a povedal som jej, že sa vrátime 6. januára a veľmi rád ju prídem pozrieť. Vedela, že to pre nás bolo ťažké obdobie, pretože som sa s ňou o tom veľakrát rozprával. Povedala mi, že na ten týždeň nemá žiadne plány a že máme aj s Meghan prísť na čaj a zostať na noc,“ opísal Harry.

Pár však tvrdí, že tesne predtým, ako mali letieť naspäť do Londýna, im oznámili, že kráľovná na ich spoločné stretnutie nebude k dispozícii. „Keď sme nastupovali do lietadla, Harrymu prišla naliehavá správa, že nemáme dovolené stretnúť sa s Jej Veličenstvom. Vraj je zaneprázdnená a má plány na celý týždeň,“ povedala Meghan. „To bol presný opak toho, čo povedala mne. Keď sme boli späť v Británii, zavolal som jej,“ doplnil Harry.

Kráľovnej vysvetlil, že mu tvrdili, že je zaneprázdnená. „Áno, nevedela som o tom. Povedali mi, že mám program na celý týždeň a moja reakcia bola wau,“ mala mu vtedy odpovedať. „Pamätám si, že keď som sa pozrela na Harryho, pomyslela som si, že rodina a rodinný biznis sú v priamom konflikte. Síce vám bránia vidieť kráľovnú, ale v skutočnosti bránia vnukovi vidieť svoju babičku,“ reagovala Meghan.