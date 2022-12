Slávny americký dídžej († 40) spáchal samovraždu: Srdcervúce, čo robil len deň pred smrťou

Obľúbený americký dídžej Stephen ‚tWitch‘ Boss († 40), ktorý pracoval pre talk show Ellen DeGeneres a spolupracoval napríklad s Justinom Timberlakom, spáchal samovraždu.

Vynikajúci tanečník, ktorý sa preslávil aj v americkej verzii súťaže StarDance (So You Think You Can Dance), mal štyridsať rokov. Jeho úmrtie oznámila manželka Allison Holker Boss.

„S bolesťou v srdci musím s vami zdieľať, že nás môj manžel Stephen opustil. Stephen rozsvietil každú miestnosť, do ktorej vstúpil. Nad všetko si vážil rodiny, priateľov a spoločnosti a vedenie s láskou a svetlom bolo pre neho všetkým. Bol chrbticou našej rodiny, najlepším manželom a otcom a inšpiráciou pre svojich fanúšikov. Povedať, že po sebe zanechal odkaz, by bolo jeho nedocenením. Jeho pozitívny dopad budeme pociťovať aj naďalej. Som si istá, že neuplynie deň, kedy by sme si neuctili jeho pamiatku. Žiadam o úctu k nášmu súkromiu v tejto ťažkej dobe pre mňa a predovšetkým pre naše tri deti,“ odkázala Allison.

Boss spáchal samovraždu v utorok ráno. Pred niekoľkými dňami oslávili s Allison deviate výročie svadby. Manželia spolu mali tri deti. Boss ešte v pondelok zdieľal na Instagrame príspevok, v ktorom s manželkou tancuje pred vianočným stromčekom.