Sexi popová hviezda Dua Lipa má randiť so známym raperom: Čistá romantika, na čo ju zbalil

Dua Lipa (27) začala randiť s americkým raperom Jackom Harlowom (24). Zbalil ju romantickou pesničkou, ktorú o nej zložil.

Jack sa zachoval ako džentlmen a najprv si vypýtal povolenie, či jej môže pesničku zložiť. Minulý mesiac sa stretli na akcii v Los Angeles, kde sedeli vedľa seba. Odvtedy spolu podľa denníka The Sun „neustále komunikujú“.

Raper má o ňu veľký záujem a podľa zdrojov z okolia sa usiluje o romantický vzťah. Cez víkend Jack letel do New Yorku, aby ju mohol stretnúť. Dua Lipa tam spievala na vianočnom podujatí. Na ďalší deň ich videli ísť na obed do rovnakej reštaurácie, hoci sa snažili zatajiť a prišli tam oddelene.