Roková legenda je pripútaná na vozík! Frustrovaný Ozzy Osbourne si na svoj stav zanadával ako nikdy

Britský spevák Ozzy Osbourne (74) priznal, že sa cíti veľmi frustrovaný, pretože šesť mesiacov po operácii chrbtice má vážne problémy s chôdzou. Rocker sa obáva toho, že nebude môcť vystupovať naživo, Keďže nie je schopný dlhšie stáť a chodiť. Osbourne mal naživo koncertovať v máji budúceho roka vo Fínsku.

"Je to tak sku*vene ťažké, pretože chcem byť vonku. Chcem tam byť. Táto sku*vená operácia, ktorú ten chlap vykonal. Sakra, nemáš potuchy. Vec sa má tak, že moja hlava je v poriadku, moja kreativita je v poriadku, môj spev je v poriadku, ale teraz jednoducho nemôžem veľmi chodiť," priznal Osbourne.



Roker zníženú pohyblivosť nesie veľmi ťažko. " Nemôžem vám povedať, aký pekelne frustrujúci sa môj život stal. Je úžasné, ako si v živote vediete dobre, a potom jedna hlúposť dokáže všetko na dlhú dobu pokaziť," uviedol nešťastný spevák.