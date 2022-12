Bagárová na Muradova už zabudla: Speváčka je opäť zamilovaná! Pozrite, akého fešáka si narazila

Česká speváčka Monika Bagárová (28) je v tom opäť až po uši.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Aj na ňu sa usmialo šťastie! Hudobníčka, ktorá sa rozišla s otcom svojej dcéry Rumie, už radní s novým mužom. Vzťah s Makhmudom Muradovom (32) jej nevyšiel, keďže MMA bojovník pravidelne cestoval na zápasy do rodného Uzbekistanu, a tak sa rodine nemohol dostatočne venovať. Po rozchode sa na krátku chvíľu opäť k sebe vrátili, no stroskotalo to na tom istom. Niekdajší zamilovaný pár si tak dal definitívne zbohom.

Monika má však svoje zlomené srdce opäť zošité a po smutnom osamelom období opäť žiari. Jej obrovský úsmev na tvári a motýliky v brušku má na svedomí nový muž po jej boku! Ako informoval portál extra.cz, porotkyňa SuperStar momentálne randí s podnikateľom Leom (31) z Karlových Varov.