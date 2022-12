Harry a Meghan zverejnili dlhoočakávaný dokument: Zdroje z paláca hovoria o prvých klamstvách!

Časovaná bomba explodovala! Dlhoočakávaný príbeh o princovi Harrym (38) a jeho manželke Meghan (41) je na svete.

To všetko a ešte viac mohli diváci vidieť v prvých troch častiach zo šokujúceho šesťdielneho dokumentu, ktoré včera odvysielal streamovací gigant Netflix.

Pohodlne sa usaďte, bude to jazda! Úvodná časť zavedie divákov na londýnske letisko Heathrow v marci 2020, kde sa princ Harry sám natáčal. Hovoril o ich posledných aktivitách ako pracujúcich členov kráľovskej rodiny. Svojich povinností sa údajne musel vzdať kvôli Meghan, aby ju ochránil. „Toto nie je len o našom príbehu. Nikto nepozná pravdu. My vieme celú pravdu. Inštitúcia pozná celú pravdu. A médiá poznajú úplnú pravdu, pretože sa do toho pustili. A myslím si, že ktokoľvek iný v mojej situácii by urobil presne to isté,“ vyhlásil Harry. Dodal tiež, že pre tvorbu dokumentu sa rozhodli preto, aby bojovali proti dezinformáciám, ktoré sa o nich šíria.