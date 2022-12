Trápenie Céline Dion: Trpí nevyliečiteľným ochorením! Krutá diagnóza postihuje jedného z milióna

Speváčka kanadského pôvodu Céline Dion (54) oznámila, že trpí syndrómom stuhnutej osoby (SPS), čo je závažné neurologické autoimunitné ochorenie.

Dôsledkom tohto ochorenia trpí nekontrolovateľnými kŕčmi svaloviny celého tela. Osoby s touto diagnózou pôsobia strnulo a majú vážne problémy s chôdzou a pohybom všetkých končatín. Podobne ako pri Alzheimerovej chorobe neexistuje žiadny liek, ktorý by tento stav zvrátil úplne. Je možné iba podávať lieky, ktoré spomaľujú progresiu choroby a tlmia jej symptómy.

„Ahoj všetci, ospravedlňujem sa, že mi trvalo tak dlho, kým som vás oslovila. Všetci mi veľmi chýbate a nemôžem sa dočkať, až s vami budem na pódiu hovoriť osobne. Ako viete, vždy som bola otvorená kniha, ale donedávna som nebola pripravená čokoľvek povedať, teraz už pripravená som. Dlho som sa stretávala s problémami so svojim zdravím a bolo pre mňa naozaj ťažké čeliť výzvam a hovoriť o všetkom, čím som si prešla. Nedávno mi bola diagnostikovaná veľmi vzácna neurologická porucha zvaná syndróm stuhnutej osoby, ktorá postihuje jedného z milióna ľudí. Zatiaľ čo sa stále o tomto vzácnom stave ešte len učíme, teraz už vieme, že to je to, čo spôsobuje všetky kŕče, ktorými som trpela,“ napísala Céline fanúšikom na Instagrame.