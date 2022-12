Kráľovi došla s Harrym a Meghan trpezlivosť: Ak spravíte TOTO, končím s vami!

Britský kráľ Karol III. je podľa všetkého pripravený zbaviť princa Harryho a vojvodkyňu Meghan ich kráľovských titulov, ak vo svojom novom dokumentárnom seriáli na streamovacej platforme Netflix „priamo zaútočia“ na Kate, princeznú z Walesu.

Ako píše britský Daily Mail, kráľovský komentátor Michael Cole začiatkom tohto týždňa naznačil, že odstránenie titulov vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu bude pre Karola „možnosťou“ po vydaní ich nového dokumentu. Prvé tri epizódy vyjdú už vo štvrtok 8. decembra. V druhej upútavke princ Harry hovoril o „bolesti a utrpení žien, ktoré sa do kráľovskej rodiny vydali“, s prestrihom na zábery Kate z roku 2007.

Odborníci teraz špekulujú o tom, či sa dokumentárny seriál dotkne života princeznej z Walesu predtým, ako sa vydala do kráľovskej rodiny. Cole tvrdí, že reakcia paláca na škandál Lady Susan Husseyovej ukazuje, že kráľovská rodina sa nebojí tvárou v tvár kríze rýchlo konať a urobila by to isté, aby ochránila Kate. „Videli sme, ako rýchlo Buckinghamský palác cez víkend prepustil lady Susan Husseyovú po 60 rokoch služby korune,“ vysvetlil kráľovský expert.

Varuje, že kráľ môže zvážiť odobratie titulov Harryho a Meghan po zverejnení dokumentu. „Môže im odobrať titul jeho kráľovská výsosť a jej kráľovská výsosť. Stalo sa to, keď sa rozviedla Diana. Je to silné a vždy to znamená niečo veľké. Myslím, že by to mohol spustiť prípadný útok na princeznú Kate,“ doplnil.

Hlavný kráľovský korešpondent v Newsweeku, Jack Royston uviedol v relácii Good Morning Britain, že obsah upútavky naznačuje, že dokumentárny seriál sa bude dotýkať života princeznej z Walesu predtým, ako sa v roku 2011 vydala do kráľovskej rodiny. „Kate sa objavila v oboch upútavkách. V tej novšej je pod ňou slogan, ktorý je titulkom z obálky časopisu. To konkrétne vydanie obsahovalo obvinenie, že kráľovná sa za ňu hanbila a na titulnej strane boli fotografie opitej Kate na verejnosti. Ak sa Harry a Meghan chystajú zobraziť začiatky vzťahu Kate a Williama, môže to byť veľmi nepríjemné,“ povedal. Zároveň predpokladá, že dokument sa vráti k príbehu z roku 2018, keď sa tvrdilo, že Meghan rozplakala Kate.

Kráľovská rodina bude dúfať, že od dokumentu odvedie pozornosť 15. decembra, keď majú vyjsť posledné tri epizódy. Princezná Kate má v tento deň koledovať vo Westminsterskom opátstve. Do výberu piesní zapojila divákov Good Morning Britain, ktorí vybrali jednu z troch kolied. Program, ktorého cieľom je zdôrazniť dôležitosť podpory druhých v ťažkých časoch, sa bude vysielať na Štedrý večer.