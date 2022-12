Princ Harry v novom dokumente šokuje! Drsné obvinenia voči kráľovskej rodine: Hrajú špinavé hry

Princ Harry vyhlásil, že britská kráľovská rodina o sebe pravidelne vypúšťa historky do médií. V novej upútavke na očakávaný dokumentárny seriál spoločnosti Netflix o ňom a jeho manželke Meghan, ktorá bola zverejnená pondelok, to označil za "špinavú hru".

Prvé tri diely seriálu budú k dispozícii vo štvrtok, oznámila dnes streamovacia služba uprostred rozsiahlych špekulácií o tom, čo pár povie o ostatných členoch kráľovskej rodiny.

Odkedy Harry a Meghan pred dvoma rokmi rezignovali na svoje kráľovské povinnosti a odsťahovali do Kalifornie, aby tam mohli viesť nezávislejší život, svojich príbuzných niekoľkokrát kritizovali a inštitúciu obvinili z rasizmu. Buckinghamský palác obvinenia odmieta.

Harry tiež v rozhovoroch naznačil, že so zvyškom rodiny, predovšetkým so svojim otcom, kráľom Karlom III., a starším bratom, princom Williamom, následníkom trónu, si teraz sotva rozumie. "Nikto nepozná celú pravdu," hovorí Harry v upútavke a dodáva, že ju pozná iba on a Meghan. Buckinghamský palác k dokumentárnemu seriálu nevydal žiadne vyhlásenie a na žiadosti o komentár agentúry Reuters dnes bezprostredne nereagoval.

V krátkom klipe Harry zmienil ľudí pracujúcich pre kráľovské domácnosti, ktorí o sebe navzájom informujú novinárov, čo je záležitosť, o ktorej už predtým hovoril. "V rodine existuje určitá hierarchia. Viete, že dochádza k únikom informácií, ale aj k podstrkávaniu príbehov. Je to špinavá hra," hovorí v traileri Harry.