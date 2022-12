Dokument o Harrym a Meghan zachytil... Tak to je poriadny trapas! Dvojica je všetkým na smiech

Zábery stoviek mužov a žien s obrími objektívmi však nezachytávajú moment, kedy číhajú na vojvodov zo Sussexu. Tvorcovia dokumentu zábery ukradli z premiéry filmu o Harrym Potterovi v roku 2011. Dav fotografov číhal na hercov tejto snímky a nie na Harryho a Meghan, ktorí sa prvýkrát stretli až päť rokov potom.

Pic of Harry and Meghan in Netflix doc being hounded by press was taken at Harry Potter premiere years before they met -



