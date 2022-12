Matěj Vávra poriadne prekvapil: Pre svoju lenivosť sa skoro nestal hudobníkom! Čo vyštudoval?

Spevák a producent Matěj Vávra si prednedávnom odbehol od hudby k vareške a zúčastnil sa školy varenia so známym šéfkuchárom Marcelom Ihnačákom. Tam, ako vyštudovaný kuchár, prišiel pred blížiacimi sa sviatkami načerpať inšpiráciu a čo-to na svojom kulinárskom umení zdokonaliť. On sám sa doma zvŕta v kuchyni rád a nebojí sa ani experimentov, ani to sa však nezaobíde bez nejakého toho faux pas. Sympatický spevák nás pomyselne pustil nielen do svojej kuchyne, ale aj súkromia a kadečo na seba prezradil.