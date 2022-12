Dovalil sa síce vlastným lietadlom, no špekulácie o hviezdnych manieroch vyvrátil svojím správaním. Herec Harrison Ford (80) totiž nepotrebuje mať v pätách milión asistentov, svoje veci si dokáže odniesť sám.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Fotografom na letisku v Los Angeles neušlo, že nesmrteľný Indiana Jones si z lietadla niesol oblečenie na vešiaku. V jednej ruke topánky, v druhej vešiak s bundou a čiapkou. Medzitým sa porozprával s personálom letiska a potom už nasadol do nablýskanej Tesly. Sympatický herec veru na svoj vek nevyzerá. A s takouto energiou to možno dotiahne aj do stovky.