Samovražda známeho Čecha († 39): Miláčik celebrít vyskočil z okna! Mrazivý odkaz krátko pred smrťou

Česko smúti! Svet módy zasiahla tragická správa o smrti známeho českého stylistu Jana Pokorného († 39), ktorý sa rozhodol ukončiť svoj život.

Podľa informácií Blesku spáchal Pokorný, ktorý obliekal najväčšie české hviezdy ako Simonu Krainovú, Petra Svobodu či Jitku Schneiderovú, samovraždu skokom z okna.

„Včera (štvrtok pozn. red.) po 20. hodine sme vyrážali k nálezu mŕtveho tela vo vnútrobloku na ulici U Rajskej záhrady. Muž narodený v roku 1983 utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Prípad je preverovaný ako samovražda, bola nariadená zdravotná pitva,“ uviedol pre denník policajný hovorca Jan Rybanský. Čo bolo príčinou toho, že si Pokorný siahol na život, je zatiaľ záhadou. Mrazivo však vyznieva jeho odkaz na sociálnej sieti, ktorý zanechal krátko pred tým, ako sa pre tento čin rozhodol. Zdieľal totiž smutnú pieseň od Celine Dion s názvom For The Lover That I Lost (Pre milenca, ktorého som stratil).

„Nieeee. Nechcem tomu veriť. Odpočívaj v pokoji, Honzí. Je mi to veľmi ľúto. R.I.P.,“ reagovala na smrť Pokorného ako jedna z mnohých modelka Iva Kubelková. „Honzík, vždy na teba budem spomínať ako na krásnu, čistú dušu, talentovanú osobnosť a vtipného chlapca. Rada som s tebou pracovala a trávila čas pri zaujímavej práci v priebehu takmer 20 rokov. Verím, že si na lepšom mieste, než je tento svet! Raz tam bude každý z nás... Terka a Renda,“ napísala speváčka Tereza Kerndlová.