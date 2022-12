Elvisovo lietadlo je na predaj: Pozor, na stroji je okrem majiteľa zaujímavé ešte niečo

Sen o kráľovskom lietaní sa môže niekomu splniť. Na predaj je totiž jedno z lietadiel, ktoré patrili kráľovi rock and rollu Elvisovi Presleymu († 42). Stroj je v pôvodnom stave, len ho treba zrekonštruovať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Elvis vlastnil flotilu troch lietadiel a platil si pilotov, ktorí boli nonstop k dispozícii, ak sa mu zachcelo niekam letieť. Dva z jeho strojov sú vystavené v Gracelande v Memphise. Tretie lietadlo čakal smutnejší osud – skončilo odstavené v púšti v Novom Mexiku, kde pomaly chátralo. Teraz mu však svitá na lepšie časy.

Lockheed L-1329 JetStar vyrobený v roku 1962 je na predaj. V rokoch 1961 až 1980 vyrobili iba 202 takýchto lietadiel, takže aj bez Elvisa by to bola rarita. Kráľ rock and rollu si ho kúpil v roku 1976, iba rok pred smrťou. Dal zaň 840 000 dolárov, čo je po zarátaní inflácie dnešných 4,2 milióna eur.