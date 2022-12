Svet filmu prišiel o ďalšiu hviezdu: Herec († 56) zo známeho seriálu zomrel v spánku

Americký herec a bývalý hráč NFL, Brad William Henke, zomrel náhle v spánku v utorok (29.11.) vo veku 56 rokov. Príčina smrti doposiaľ zistená nebola.

O tejto tragickej správe informuje portál Deadline. Herec si za svoj život zahral vo viacerých filmoch i seriáloch. Podarilo sa mu získať ocenenie Screen Actors Guild Award za stvárnenie postavy Desiho Piscatellu v seriáli Orange Is The New Black.

Okrem toho ste ho mohli vidieť aj vo filmoch Space Jam (1996), World Trade Center (2006) či Split (2016). Hral však aj v mnohých televíznych šou ako napríklad Nash Bridges, ER, Dexter, Lost, Criminal Minds, Shameless, Chicago Hope, The Offiice alebo Castle MacGyver.