Will Smith po škandále na Oscaroch: Veľkolepý návrat na červený koberec! Pre facku sa kajá

Je späť! Svetoznámy herec Will Smith (54) sa po dlhých ôsmich mesiacoch od škandálu s fackou, ktorú na Oscaroch vlepil komikovi Chrisovi Rockovi, opäť postavil na červený koberec.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Akoby to bolo včera, čo Smith zažiaril na prestížnom udeľovaní cien Akadémie filmových umení a vied (AMPAS). Nanešťastie inak, ako si zrejme želal. Hoci si Will v marci odniesol svojho prvého Oscara pre najlepšieho herca za film Kráľ Richard, oveľa väčšiu pozornosť získal fackou. Tú uštedril komikovi a moderátorovi večera Chrisovi Rockovi, keď si robil žarty z hlavy jeho manželky Jady Pinkett Smith (51) bojujúcej s chorobným vypadávaním vlasov. Za svoje správanie sa herec neskôr Chrisovi ospravedlnil vo videu, pričom s kajaním sa neprestal ani v priebehu posledných týždňov.

V nedávnom rozhovore s Trevorom Noahom priznal, že facka bola výsledkom jeho dlho potláčaného hnevu. „Nezvládol som to. Uvedomujem si, aké to bolo pre ľudí šokujúce. Bol to hnev, ktorý som potláčal veľmi dlhý čas,“ vysvetľoval Smith. Dodal tiež, že to neospravedlňuje, ako sa zachoval, a tiež rešpektuje, ak fanúšikovia nie sú pripravení vidieť ho na plátne. Na ňom sa však už čoskoro ukáže v rámci nového filmu Emancipation, teda Oslobodenie. Ako hlavná hviezda filmu sa uplynulú stredu zúčastnil na jeho premiére v Los Angeles. Spoločnosť mu na červenom koberci robili jeho najväčší podporovatelia - Jada i synovia Trey, Jaden a dcéra Willow.

Will Smith