Bandita zo Sám doma po rokoch odhalil temné pozadie natáčania: Bolestivá realita ikonickej scény

Herecká legenda Joe Pesci (79) si pri príležitosti 30. výročia od vzniku populárneho filmu Sám doma 2: Stratený v New Yorku zaspomínal na samotné nakrúcanie. Na toto nikdy nezabudne!

Nebolo to med lízať! Pesci mal ako filmový zlodej Harry skúsenosti s ohňom už pri prvom filme Sám doma. Osudným sa mu však stalo druhé pokračovanie zasadené do New Yorku, kde Mokrí banditi opäť čelili nástrahám malého Kevina. Ten v jednom z domov nastražil pascu, pri ktorej sa Harrymu znovu zapálila čapica na hlave.

Ako však teraz herec v rozhovore pre magazín People priznal, táto scéna mu spôsobila vážne popáleniny. „Popri očakávaných hrčiach, modrinách a všeobecnej bolesti, ktorú môžeme spájať s týmto konkrétnym typom fyzického humoru, som utrpel vážne popáleniny na temene hlavy,“ priznal Pesci. Napriek zraneniu však dodal, že pokračovanie s rovnakým hereckým obsadením prinieslo ešte viac energie a nadšenia ako prvý diel.