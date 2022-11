Hrozná tragédia! Spevák († 37) náhle zomrel v spánku: Pár hodín predtým sa ženil

Country spevák z amerického štátu Oklamoha, Jake Flint, († 37) sa v piatok oženil. V sobotu ráno sa však jeho manželka Brenda prebudila vedľa mŕtveho tela. Jake zomrel náhle v spánku.

Fanúšikom šokujúcu správu oznámila v pondelok práve Brenda Flintová, z ktorej sa len pár hodín po svadobnom obrade stala vdova. Flintová v pondelok zverejnila video zo svadobného fotenia, počas ktorého by jej ani na sekundu nenapadlo, že sú to posledné okamihy s milovaným partnerom. Preto k záberom na Instagrame napísala: „Nerozumiem tomu.“

V ďalšom príspevku z utorka 29. novembra fanúšikom priznala: „Mali by sme si prechádzať svadobné fotografie, ale namiesto toho musím vybrať oblečenie, v ktorom pochovávam svojho manžela. Ľuďom nie je súdené cítiť takú bolesť. Moje srdce je prázdne a ja len naozaj potrebujem, aby sa vrátil. Už toho veľa neznesiem. Potrebujem ho tu.“

„Bol to spevák a skladateľ a jednoducho veľká osobnosť, veľké srdce a zlomil by si chrbát, aby pre vás čokoľvek urobil. Keď vás akýkoľvek hudobník požiada, aby ste mu zahrali na svadbe, je to jeden z najdôležitejších dní... a je to vždy česť. Naozaj rád spomínam na ten šťastný okamih, kedy som ich videl, ako sa vzali... ale teraz veľmi cítim s Brendou,“ napísal kolega hudobník Mike Hosty, ktorý Flintovi hral na svadbe v piatok 25. novembra. Flintova príčina smrti nebola stanovená.