Partnerka Justina Biebera zverejnila fotku s bruškom: Tehotná však nie je! Znepokojivé správy, dvojica smúti

Justin Bieber a jeho manželka Hailey túžia po dieťatku. Nie je však tajomstvom, že so založením rodiny má dvojica problémy. Americká modelka teraz odhalila, prečo sa im nedarí počať dieťatko.

Pozornému oku neuniklo, že ploché brucho, akým sa mohla kedysi Hailey pýšiť, je fuč. Nie je za tým však tehotenstvo. "Mám na vaječníku cystu veľkú ako jablko. Nemám endometriózu ani syndróm polycystických ovárií, ale párkrát som mala cystu na vaječníkoch a nikdy to nie je sranda. Je to bolestivé, býva mi nevoľno a cítim sa nafúknutá, v kŕčoch a emocionálne. Každopádne... Som si istá, že veľa z vás sa dokáže so mnou stotožniť a pochopiť to,“ zverila sa Hailey so znepokojivou správou na Instagrame.

Hailey a Justin už dlhodobo otvorene hovoria o svojich zdravotných problémoch. Modelka bola tento rok v marci hospitalizovaná po tom, čo utrpela malú krvnú zrazeninu na mozgu, čo malo za následok príznaky podobné mŕtvici. Onedlho potom podstúpila operáciu srdca, pretože jej tam lekári pri vyšetrení objavili malú dierku. A v rovnakom čase jej manžel Justin musel ísť do nemocnice kvôli boju so syndrómom, kvôli ktorému mu ochrnula jedna strana tváre.