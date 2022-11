Krampol po minuloročnom boji o život skončil na JIS-ke! Hádka s manažérom a prvé slová z lôžka

Český herec a dabér Jiří Krampol (84) opäť leží v nemocnici! V rovnakom období minulý rok skončil herec v rukách lekárov so zápalom pľúc. Preto, keď zostal chorý tentokrát, nič neriskoval a vyhľadal pomoc odborníkov.

Minulý rok herec doslova bojoval o život, keď sa dostal do nemocnice s ťažkým zápalom pľúc. Pozitívny prístup však herca neopúšťa ani na lôžku na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde leží od soboty. "Nič mi nie je, len tie moje priedušky," zúfal s chrapľavým hlasom herec pre Aha!.

Krampolov manažér to tak pozitívne nevidí a povedal, že herec si na zdravotné problémy podľa neho zarobil sám. "Jirka ma nepočúvol a chodil po vonku po akciách, aj keď užíval antibiotiká. Pritom minulý rok, keď utiekol hrobárovi z lopaty, sľuboval, že sa bude šetriť," vysvetlil Miloš Schmiedberger a dodal, že Jiří bude v nemocnici zrejme do konca týždňa.

Slová manažéra však podľa Krampola nie sú pravdivé a všetko má byť inak. "Ja ho asi nakopem. To nie je pravda. Za celý čas, čo som maród, som nikde nebol. Len jedenkrát som za posledných štrnásť dní vyliezol z domu kvôli Uršule Klukové, pretože som jej to sľúbil. Ale nič som na tej akcii nehovoril, pretože sa mi zle hovorilo, dali sme si len niečo na jedenie, dva čaje a za dve a pol hodiny som bol späť doma. Tak nech netvrdí nezmysly. Ja si vážim to, že som ten minuloročný problém prežil, a naozaj sa šetrím,“ vysvetlil herec a zabávač pre Extra s tým, že sa cíti dobre, ale musí si dávať pozor.