Aký mali vzťah Alžbeta II. a Meghan naozaj? Kráľovná ju mala rada, vadila jej len táto vec!

Anglický spisovateľ a hlásateľ Gyles Brandreth v novom životopise Alžbety II. hovorí, že kráľovná mala Meghan rada a tešila sa, že sa vydala za Harryho. Tvrdí však, že mala len jednu starosť.

Priateľ princa Philipa vo svojej knihe tvrdí, že kráľovná privítala Meghan Markle s otvorenou náručou, no obávala sa, že princ Harry je do svojej lásky "trochu až príliš zamilovaný". Zosnulá kráľovná Alžbeta mala podľa spisovateľa Meghan rada a urobila všetko pre to, aby sa cítila vítaná, píše britský portál The Mirror.

Vo svojej pripravovanej knihe ´Elizabeth: An Intimate Portrait´ Brandreth uviedol, že zvyšok kráľovskej rodiny tiež ponúkol Američanke vrelé privítanie, na rozdiel od toho, aké šokujúce veci povedala Meghan vo svojom rozhovore pre Oprah. Spomínaný úryvok z knihy bol uverejnený na Mail Online.