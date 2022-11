Škandalózny interpret sa pohádal s Donaldom Trumpom: Odhalil, čo sa dialo za bránami vily

S odvolaním sa na rapperove sociálne siete o tom dnes informuje spravodajský web BBC. Ten v tejto súvislosti pripomenul, že West, ktorý si teraz hovorí Ye, zámer uchádzať sa o Biely dom oznámil napriek tomu, že ho v poslednom čase sprevádzajú samotné škandály.

Rapper na sociálnych sieťach zdieľal video s logom svojej kampane a popiskom Ye24. Tvrdí, že sa spýtal Trumpa, či by s ním kandidoval na viceprezidenta, čo sa exprezidentovi nezamávalo. West kandidoval už v posledných prezidentských voľbách v roku 2020, získal iba 70.000 hlasov.

NEW: Ye says he asked Trump to be his 2024 running mate, questions why he didn’t “free the Jan 6ers" and compares him to a mob guy in a “Mar-a-Lago” debrief video posted this evening.

pic.twitter.com/t5G8ZkNFKk