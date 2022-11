Šokujúce priznanie vydatej svetoznámej herečky: Dodnes hlboko milujem svojho ex!

Anglická herečka Helen Mirren (77) tvrdí, že napriek šťastnému manželstvu s Taylorom Hackfordom (77) dokáže stále milovať kolegu Liama ​​Neesona (70), s ktorým v 80. rokoch žila.

Spoznala ho pri natáčaní filmu Excalibur v roku 1981 a boli spolu štyri roky. Aj keď je Helen presvedčená, že nie sú predurčení na to, aby žili ako partneri, stále ho považuje za úžasného človeka.

Mirren rada vyrába oblečenie a o svojom koníčku aj láske k Neesonovi porozprávala s magazínom AARP. "Prekvapivo som vyrobila pre Liama ​​tričko. Milovali sme sa. Nemali sme spolu byť týmto spôsobom, ale milovali sme sa veľmi, veľmi. Dodnes ho hlboko milujem. Je to tak úžasný chlap," priznala hviezda filmu Kráľovná.