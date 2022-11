Fenomén Lord of the Dance prichádza na Slovensko: Michael Flatley pripravil šou, na ktorú nezabudnete

Vystúpenie, ktoré vám zostane v pamäti! Famózny Michael Flatley vytvoril tanečnú skupinu Lord of the Dance, založenú na tradičnom írskom tanci, v roku 1996. Dlhoročné skúsenosti uplatňujú umelci na každom vystúpení a svoj talent opäť predvedú i na Slovensku.

Ich minuloročné vystúpenie v Dubline zbúralo všetky predstavy o tanečných show. Fenomén Lord of The Dance má pod palcom sám Michael, ktorý prísne dohliada na kvalitu pódiového spracovania, choreografie a výber samotných tanečníkov.

Teraz, k 25. výročiu, pripravuje nestarnúci Flatley novú show. Jej podobu zatiaľ tají, no aj tak je na zoznam krajín, ktoré tanečníci navštívia, i Slovensko. S Novým Časom môžu až 3 z vás vyhrať vstupenky pre dvoch na šou, ktorá 27. novembra ovládne Bratislavu! Stačí, ak do komentára označíte niekoho, s kým by ste si vystúpenie chceli pozrieť. Mená výhercov zverejníme 25. novembra.

Nie je to prvýkrát, čo Michael Flatley s tanečnou skupinou zavíta na Slovensko. Tisícky divákov mali možnosť túto famóznu šou sledovať aj v minulosti. Michael Flatley nasleduje svoj sen a bude to určite opäť nezabudnuteľný zážitok.