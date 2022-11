Karol III. na stretnutí s juhoafrickým prezidentom: Zaujímavé, čo povedal o koloniálnej histórii

Kráľ Karol III. má za sebou prvý štátny banket, ktorý usporiadal na počesť prezidenta Juhoafrickej republiky. Pri tej príležitosti súčasná hlava Spojeného kráľovstva opäť trochu poodhalila niečo zo zámerov svojej vlády.

74-ročný kráľ chce uznávať krivdy, ktoré koloniálne mocnosti páchali na cudzích územiach. Myslí tým predovšetkým krivdy a nespravodlivosť, ktorých sa dopustilo Spojené kráľovstvo na zámorských štátoch.

„Aj keď existujú prvky koloniálnej histórie, ktoré vyvolávajú hlboký zármutok, je nevyhnutné, aby sme sa im snažili porozumieť. Ako som povedal vodcom Commonwealthu na začiatku tohto roka, musíme uznať krivdy, ktoré utvárali našu minulosť, pokiaľ chceme odomknúť silu našej spoločnej budúcnosti. Zosnulá kráľovná mala veľkú radosť, že mohla hostiť prezidentov Mandelu, Mbekiho a Zumu na štátnych návštevách Spojeného kráľovstva, ktorých som bol prítomný. Pri každej z týchto príležitostí vyjadrila svoj obdiv k vašej krajine a jej ľudu, živosti, prírodnej kráse a rozmanitosti,“ vyhlásil Karol počas reči, ktorú prednášal na štátnom bankete.

Karol tiež prezradil, ako Nelson Mandela prezýval jeho matku Alžbete II. „Vždy vrelo hovorila o svojom návrate do vašej krajiny v roku 1995, ako hosť prezidenta Mandelu… Počas jednej z mojich vlastných návštev v Juhoafrickej republike v roku 1997 mi prezident Mandela povedal, že mojej matke udelil zvláštne meno – Motlalepula, čo znamená ‚prísť s dažďom'. Bol som uistený, že to bola známka zvláštnej náklonnosti prezidenta Mandelu ku kráľovnej... skôr než poznámka o britskom zvyku brať si so sebou všade počasie!“ žartoval kráľ Karol III.