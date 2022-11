Barbadoská kráska Rihanna chystá návrat na pódiá: Fanúšikovia budú jasať! Pozrite, čo sa pripravuje

Barbadoská speváčka Rihanna (34) podpísala zmluvu na desiatky miliónov dolárov kvôli dokumentu, ktorý má televízia Apple natočiť o jej comebacku na hudobnú scénu, a predovšetkým o prípravách na jej vystúpenie v polčase zápasu Super Bowl.

Ten by sa mal odohrať budúci rok 12. februára. „Ľudia prahnú po všetkom, čo sa týka Rihanny, najmä keď to bude jej veľký návrat na pódiá po rokoch. Bude natáčaná počas skúšok a stretnutí pred veľkým večerom a diváci budú môcť nahliadnuť tiež do zákulisia toho, aký je jej súkromný život, keď sa ako mama vracia na scénu," cituje denník The Sun zdroj blízky speváčke.

"Rihanna predstavuje obrovskú silu, s ktorou treba počítať, pokiaľ ide o hudbu, a tak spoločnosť Apple zaplatila milióny. Super Bowl je jedna z najväčších udalostí na svete, ak nie najväčšia, keďže jej show bola vždy obrovská. Navyše je to živý návrat a tlak je obrovský. Chce, aby si svet pamätal, prečo je jednou z najlepších umelkýň všetkých čias,“ dodal zdroj.

Jedna z najväčších športových udalostí v rámci USA sa bude konať na štadióne State Farm Stadium v ​​Glendale v Arizone s kapacitou 63-tisíc divákov.