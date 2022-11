Legendárny Olympic: Kapela bude oslavovať jubilejnú 60-ku, očakávajte prekvapenie!

Kapela Olympic s frontmanom Petrom Jandom (80) je na hudobnej scéne už neuveriteľných 60 rokov. A čo by to bolo za oslavu bez poriadnych koncertov.

Práve tie sa budú odohrávať po celom Česku a Slovensku. Hudobníci to veľkolepo odštartujú už tento víkend v pražskej Lucerne. A kto by si myslel, že sa týmto členovia chystajú do rockového dôchodku, ten by sa mýlil.

Olympic je legendárna kapela, ktorej hity sú overené časom. K 60. narodeninám si jej členovia pripravili pre fanúšikov veľké prekvapenie. V rámci Respect Tour Olympic 60 odohrá kvarteto hudobníkov 60 koncertov, z toho 10 na Slovensku. Koncertom sa bude prelínať projekcia archívnych záberov kapely z priebehu 60 rokov existencie na troch veľkých obrazovkách.

„Hádam prvýkrát v živote sa počas koncertu prezlečiem kvôli jednej pesničke, ale nepoviem ktorej, má to byť prekvapenie,“ uviedol Petr Janda, ktorý sa už teraz koncertov nevie dočkať. „Chceme to jednoducho urobiť inak ako v minulosti, zábavnejšie. Myslím, že ja už ďalšie výročie s kapelou oslavovať nebudem, tak nech to naposledy stojí za to! Aj keď niektorí tvrdia, napríklad náš bubeník, ako urobíme v pohode 65 rokov kapely a dopracujeme sa k 70! Predstava, že budem oslavovať v Lucerne v 90 rokoch sedemdesiatku kapely, je však trochu bizarná,“ dodal líder kapely.