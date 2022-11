Petra Janů oslávila 70-ku: Stačilo málo a vôbec by z nej nebola speváčka! Neuveríte, kde chcela pracovať

Petra Janů (70) začala spievať pred neuveriteľnými päťdesiatimi rokmi, počas ktorých si s úspechom vyskúšala takmer všetky žánre. Okrem zahraničného a domáceho stredného prúdu naspievala filmové a muzikálové melódie, šansóny, kompozície v štýle disco, soulu a rocku. Celé polstoročie ju vnímame ako modernú energickú ženu, ktorá sa nebojí svojho veku a dôstojne starne spoločne so svojím publikom.

Okrem koncertu v Lucerne ste si k jubileu darovali aj dvojcédečko Hity a rarity. Čo nám na ňom ponúkate?

Okrem dueta Odlišný generace prináša i horúcu novinku, pieseň Pár slov, ktorú som si našla v repertoári americkej herečky a speváčky Cher. Ďalej tam nájdete 46 piesní, z ktorých 35 vychádza na CD úplne prvýkrát. Pochádzajú z archívov Českého rozhlasu, Českej televízie a vydavateľstiev. Nechýbajú najväčšie hity ako Jedeme dál, Moje malá premiéra, Říkej mi, Už nejsem volná, Planeta lásky.

Ako si trojnásobná Zlatá slávica trénuje hlas? Pesničky Motorest, Už nejsem volná, Říkej mi – to sú priam závratné výšky, ktoré dvíhajú zo sedadiel. Cvičíte si hlasivky nejako špeciálne?

Po prvé musím poďakovať hore Pánu Bohu, že mi ten hlas dal, a po druhé je to 50 rokov tréningu na javiskách, kde hlasivky používam a vlastne ich neustále cvičím. Zatiaľ v pohode. (úsmev)

Zažili ste počas tých 50 rokov aj moment, keď ste ľutovali, že ste sa stali speváčkou?

Nie, nie. Samozrejme, pamäť je milosrdná, aspoň tá moja. A pamätám si len tie pekné a najkrajšie veci, ale ja som odmalička chcela byť len a len speváčka. Síce som mala chvíľu obdobie, keď som sa nasťahovala do dediny a chcela som robiť v kravíne. Potom ma to prešlo, vrátila som sa k povolaniu speváčky a vo svojich dvadsiatich rokoch som nastúpila do Semaforu. Intenzívne som na tom pracovala, aby som sa dostala do šoubiznisu (smiech).

Tú prácu v kravíne ste ani neskúsili?

Nie. Našťastie.

Chceli ste byť vždy vyslovene rocková speváčka?

Život sa odohráva v kruhoch. Začala som rockovou muzikou, okrem dychovky som si vyskúšala doslova všetko, opäť som v ro­ckovom kruhu. Muzika mojich skvelých autorov Ota Petřinu a Zdeňka Rytíře je nadčasová, teraz v tomto zrelom veku v ich piesňach nachádzam ďaleko viac než v mladosti, keď ich pre mňa tvorili.

