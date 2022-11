Česká speváčka a herečka Olga Lounová (41) porodila svoje prvé dieťatko!

Sladkou novinkou sa Olga pochválila na sociálnej sieti: "Zaznela pre mňa tá najkrajšia ária na svete, a to z Tvojich maličkých úst. Vitaj, Arianne. Vitaj do našich sŕdc, kam si patrila odjakživa. Vitaj do rodiny," píše umelkyňa k prvému záberu dcérky. Dieťatko počala s partnerom Janom Kréglom, ktorý je riaditeľom hokejovej školy a asistentom hlavného kouča tímu Rytíři Kladno, ktorý vlastní Jaromír Jágr.