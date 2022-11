Pořízková prehovorila o sexuálnom obťažovaní v detstve: Odporné, kto jej to spravil! Nepochopiteľná reakcia svedkov

Supermodelka Pavlína Pořízková (57) si zaspomínala na svoje začiatky v modelingu. Ako 15-ročná sa dostala do Paríža na fotenie a tešila sa z prestížnej práce. Na to, čo sa udialo v šatni, Pavlína nikdy nezabudne.

Keď sa Pavlína chystala na fotenie, vstúpil do šatne fotograf a položil jej na rameno svoje prirodzenie. Pavlína najskôr netušila, čo sa deje a navyše všetci v miestnosti sa hurónsky smiali. Bolo to však prvýkrát, keď videla mužské genitálie zblízka. Pořízková o pomerne traumatickou zážitku porozprávala u Jady Pinkettovej Smithovej v jej internetovej talk show Red Table Talk.

"Fotograf vojde zozadu dovnútra a potom ucítim niečo na svojom ramene. Je to také teplé a ťažké, smeje sa mi a maskérka sa mi smeje, a kaderník sa smeje. Všetci sa smejú. A ja si hovorím: ‚Čo to je?' Nemohla som prísť na to, čo to je. Až keď to stiahol a zapol si zips, som zistila, že je to jeho penis,“ opisovala nepríjemný zážitok Pořízková.