Pred pár týždňami šoubiznisom otriasol škandál MMA zápasníka Karlosa Vémolu. Doma má milujúcu manželku Lelu, no poza jej chrbát sa stretával s mladučkou pornoherečkou Rikou Fane. Terminátor sa z nepríjemnej situácie vykrúca, no sexi blondínka zverejnila dôkazy, ktoré hovoria jasne proti športovcovým tvrdeniam. Zdá sa však, že medzi dvojicou je koniec a mladá herečka z filmov pre dospelých má nový objav a to priamo z brandže!