Fotograf prezradil tajomstvo kráľovnej Alžbety II. († 96): Čo na sebe nedokázala vystáť?

Fotograf John Waddell alias Rankin mal počas svojho života tú česť niekoľkokrát portrétovať britskú kráľovnú Alžbetu II. († 96).

Dva mesiace po jej smrti prezradil, že nemala rada svoje ruky a len výnimočne dovoľovala, aby boli zachytené na fotografiách. 65-ročný fotograf celebrít, ktorý robil portréty napríklad s Davidom Bowiem, Kate Winslet, Björk či Judom Lawom, odhalil mindrák nedávno zosnulej panovníčky.

„Povedal som: ‚Naozaj Vás chcem vyfotografovať, ako držíte meč.' A ona odpovedala: ‚Nemám rada svoje ruky.' Pravdepodobne by som nemal hovoriť, že nenávidela svoje ruky, ale čo sa mi na nej páčilo, je to, že bola taká múdra a vôbec, čo v reakcii na to povedala, malo ten úžasný šmrnc,“ vyhlásil Rankin v podcaste bývalej supermodelky Twiggy.

„Bolo to naozaj, naozaj skvelé stretnutie. Miloval som každý okamih, ale strávil som s ňou iba päť minút, takže ju dôverne nepoznám,“ prezradil ďalej slávny britský umelec. Spomenul tiež na to, čo hovoria všetci, ktorí sa s kráľovnou stretli - aká prirodzená a milá vedela byť. „Nikdy predtým som takú auru u nikoho necítil a ona bola taká vtipná od prvej chvíle, keď vošla dovnútra,“ dodal fotograf.