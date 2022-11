Taylor Swift úplne ovládla MTV EMA: Speváčka si odniesla štyri ceny a výzorom vyrazila dych!

Úspešná noc! Populárna americká speváčka Taylor Swift (32) sa stala kráľovnou večera, keď na udeľovaní cien MTV Europe Music Awards (MTV EMA) premenila šesť nominácií na štyri sošky.

O tom, že je Swift úspešnou interpretkou, niet pochýb. Na svojom konte má totiž jedenásť cien Grammy, ako aj desiatky mnohých ďalších. K nim si najnovšie do svojej zbierky môže pripísať štyri ocenenia z tohtoročného MTV EMA, ktoré získala v nedeľu. Uspela v kategóriách Najlepší umelec, Najlepší pop, Najlepší hudobný videoklip a Najlepší dlhý videoklip k jej veľkolepému hitu All Too Well.

Taylor Swift