Závažné obvinenie Britney Spears rok po nadobudnutí svojprávnosti: Pokúšal sa ju otec zabiť?!

Speváčka Britney Spears (40) cez víkend na sociálnej sieti pripomenula, že uplynul rok od momentu, keď ju súd urobil opäť plne svojprávnou a ona sa zbavila nútenej správy pod svojim otcom Jamesom Spearsom (70).

40-ročná hviezda na svojho otca opäť zaútočila a obvinila ho z pokusu o zabitie. „Myslím, že som mala pocit, ako by sa ma môj otec snažil zabiť. Hovorila som o tom niekoľkokrát, mám dôkazy a svedkov o tom, čo urobil,“ odkázala Spears na Instagrame. Britney poukázala na fakt, že bola nútená pracovať sedem dní v týždni, keď v rokoch 2013 až 2017 zarobila 137,7 milióna dolárov počas rezidenčnej šou Piece of Me v Las Vegas. Keď vraj pracovať odmietala, otec sa jej vyhrážal hospitalizáciou na uzavretom oddelení v psychiatrickej nemocnici.

„Mám hodiny, ktoré som odpracovala, sedem dní v týždni, existujú snáď pracovné zákony. Mám na to všetko dôkaz. Hovorila som o tom na súde počas covidu,“ vyhlásila ďalej speváčka. „Keby si ma považovali a rešpektovali ma, potom by môjho otca do dvoch sekúnd zavreli! Ľudia hovoria, že budem musieť minúť veľa peňazí a žalovať ho a sedieť hodiny na súde… nie ďakujem, to robiť nebudem, aby som dokázala, že tieto obvinenia sú pravdivé! Nikdy nebudem dávať viac peňazí a chodiť na súd, aby som zistila, či bude môj otec potrestaný! Rozhodla som sa usmievať a neustále to hádzať rodine do tváre až do dňa, kým zomriem,“ píše ďalej Britney.

Jej otec James sa pokúša dcéru zdiskreditovať tým, že zverejní jej zdravotné záznamy. Svet by sa tak dozvedel, akými psychickými poruchami Britney trpí. Jej advokát Matthew Rosengart sa však tomuto snaží všemožne zabrániť a podal proti Spearsovi žalobu. Zdá sa, že zrejme uspeje. Zverejnenie súkromných zdravotných správ je totiž v USA protiústavné rovnako ako v mnohých krajinách Európy.