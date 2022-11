Rokenrolové nebo sa opäť rozrástlo: Jeden z najlegendárnejších gitaristov († 65) podľahol rakovine

Vo veku 65 rokov zomrel britský hudobník Keith Levene, zakladajúci člen skupín The Clash a Public Image Ltd (PiL). Podľa spravodajskej stanice BBC News Levene skonal v piatok na rakovinové ochorenie.

Jeho blízky priateľ, spisovateľ Adam Hammond, vyhlásil, že "Keith patril bezpochyby k jedným z najinovatívnejších, najodvážnejších a najvplyvnejších gitaristov všetkých čias".

Levene založil The Clash v polovici 70. rokov spolu s Mickom Jonesom, ale formáciu opustil ešte predtým, ako sa stala úspešnou. Počas svojho pôsobenia zohral Levene kľúčovú úlohu, keď priviedol do skupiny speváka Joea Strummera. The Clash sa neskôr preslávili ako priekopníci hudobných žánrov punk-rock, new wave, post-punk a experimentálny rock.

Keith Levene, a founding member of The Clash and guitarist for Public Image Ltd, has died aged 65, his friend says https://t.co/HlvGMHCKSM November 12, 2022

Po odchode z The Clash sa pridal k ďalšej post-punkovej skupine PiL, ktorá bola projektom Johna Lydona, niekdajšieho frontmana formácie Sex Pistols. V PiL sa Levene zaslúžil o priekopníctvo "hranatého" post-punkového zvuku, ktorý je dodnes pravidelne citovaný.

Levene odišiel z PiL v roku 1983 - pred vlnou úspechu kapely v polovici 80. rokov, keď sa dvakrát dostala do Top 10, ale naďalej s ňou spolupracoval ako spoluautor.

Následne sa presťahoval do Los Angeles a počas svojej neskoršej kariéry spolupracoval s Red Hot Chili Peppers a viacerými hip-hopovými skupinami. Vydal päť sólových albumov.

Levene krátko pred smrťou dokončil knihu o Public Image Ltd, napísanú spoločne s Hammondom.