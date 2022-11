Miliardár Bezos odovzdal honosnú cenu slávnej country speváčke: Uff! Z tej sumy sa vám zatočí hlava

Slávna americká country speváčka a filantropka Dolly Partonová získala cenu v hodnote 100 miliónov dolárov (približne 96 miliónov eur) od zakladateľa internetovej spoločnosti Amazon a jedného z najbohatších ľudí na svete Jeffa Bezosa.

Informovala o tom agentúra Reuters. Ocenenie nazvané Bezos Courage & Civility Award je poctou pre tých, ktorí "hľadajú riešenie s odvahou a láskavosťou," okomentoval cenu Bezos.

Miliardár, ktorý je tiež vlastníkom vesmírnej spoločnosti Blue Origin, oznámil udelenie ceny spoločne so svojou partnerkou Lauren Sanchezovou. Tá na instagrame následne napísala, že Partonová je "ženou, ktorá daruje srdcom a v ktorej práci sú hlavnými aspektmi láska a súcit". "Nemôžeme sa dočkať, kým uvidíme, aké všetko dobro vykoná s tými 100 miliónmi dolárov," dodala.

Kráľovná country hudby na udelenie ceny reagovala vo videu zverejnenom na internete so slovami: "Čože! Hovorili ste 100 miliónov? "Myslím si, že ľudia, ktorí môžu pomáhať, by mali dať svoje peniaze tam, kam ich ťahá ich srdce. Urobím, čo bude v mojich silách, aby som s tými peniazmi urobila veľa dobrých vecí, "dodala Partonová.

Prvá dáma americkej country zložila tisícky piesní, medzi tie najslávnejšie patria I Will Always Love You (preslávila ju Whitney Houstonová), Jolene, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home.