Bolestivá spoveď Jennifer Aniston: Túžila som po dieťati! Toto hviezdu Priateľov veľmi ranilo

Nič nie je tak, ako sa zdalo! Hollywoodska herečka a hviezda seriálu Priatelia Jennifer Aniston (53) prvýkrát úprimne prehovorila o bolestivej túžbe byť mamou, ktorou jej nebolo súdené sa stať.

Dlhé roky ju prenasledovali ako lovnú zver. Titulky neustále zapĺňali špekulácie, či je už tehotná. Keď sa zakaždým potvrdil opak, dostala Aniston nálepku karieristky, ktorá nechce mať deti, kvôli čomu stroskotali jej manželstvá s Bradom Pittom a neskôr s Justinom Therouxom. Ako však Jennifer prezradila v rozhovore pre magazín Allure, veľmi ju tieto klamstvá ranili.

V skutočnosti sa o dieťa dlho snažila. „Všetky tie roky špekulácií. Bolo to ťažké. Podstúpila som IVF (umelé oplodnenie), pila čínske čaje. Dala som do toho všetko,“ opísala Jen. „Dala by som čokoľvek za to, keby mi niekto povedal: zamraz si vajíčka. Urob si láskavosť. No dnes som tu a loď už odplávala,“ dodala herečka s tým, že nič neľutuje. Naopak, pociťuje teraz úľavu, že už na to nemusí myslieť.