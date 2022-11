Koniec tajnostiam! Obľúbená hollywoodska herečka všetkých prekvapila: Som mama

Obľúbená hollywoodska herečka Rebel Wilson (42) oznámila svojim fanúšikom veľkú novinu! Stala sa z nej mama malého dievčatka, ktoré jej vynosila náhradná matka.

"Som hrdá na to, že môžem oznámiť narodenie môjho prvého dieťatka, Royce Lillian, ktorá sa narodila minulý týždeň," napísala k fotografii malej princeznej hrdá mamička s tým, že dievčatko jej vynosila náhradná matka.

"Ani nedokážem opísať lásku, ktorú k nej cítim, je to krásny zázrak! Som navždy vďačná každému, kto sa na tom podieľal, vznikalo to roky," uviedla Rebel a poďakovať sa nezabudla ani náhradnej matke, ktorá dievčatko vynosila. "Ďakujem, že ste mi pomohli založiť si vlastnú rodinu, je to úžasný dar. NAJLEPŠÍ darček!! Som pripravený dať malej Royce všetku lásku, akú si dokážete predstaviť," dodala herečka, ktorá si už týždeň užíva mamičkovské povinnosti.

Wilson pritom ešte v júni tohto roku svetu oznámila, že je lesbička a predstavila aj svoju novú lásku, partnerku Ramonu Agrumovú. „Myslela som, že hľadám disneyovského princa... ale možno to, čo som naozaj celý čas potrebovala, bola disneyovská princezná. #láskajeláska,“ uviedla Rebel, ktorá ešte predtým fanúšikov šokovala úchvatnou premenou, pri ktorej sa jej podarilo zhodiť 50 kilogramov. Zdá sa, že obľúbená herečka je samé prekvapenie.