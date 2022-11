Sean Penn na návšteve Kyjeva: Obrovská pocta Zelenskému! Pridá sa k ukrajinským silám?

Na videozázname, ktorý Zelenskyj zverejnil na komunikačnej webovej platforme Telegram, je taktiež vidno, ako udeľuje Pennovi vysoké štátne vyznamenanie Rad za zásluhy.

Penn (62), známy svojím politickým aktivizmom, v marci nakrúcal na Ukrajine dokumentárny film o ruskej vojenskej agresii, ktorú voči tejto krajine koncom februára spustil ruský prezident Vladimir Putin. Penn neskôr vyhlásil, že uvažuje o pridaní sa k ukrajinským silám a zapojení do bojov proti Rusku.

This video published by President Volodymyr Zelensky shows his meeting with U.S. actor Sean Penn in Kyiv.



According to Zelensky, Penn left his Oscar award in Ukraine, which will remain there "until Ukraine's victory" as a symbol of belief in such an outcome. pic.twitter.com/r2LAAoOaku