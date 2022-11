Shakira s Piquém to už majú za sebou: Po bolestivom rozchode bitka o deti! Takto rozhodol súd

Kolumbijská speváčka Shakira a jej expartner, španielsky futbalista Gerard Piqué, sa po rozchode dohodli na opatrovníctve svojich dvoch detí, informovali v utorok ich právni zástupcovia.

Shakira (45) sa plánuje presťahovať do amerického mesta Miami aj s ich dvoma synmi, pričom Piqué (35) ich bude mať každý mesiac na desať dní a počas školských prázdnin. "Nie je to tak, že jeden vyhral a druhý prehral - ak niekto vyhral, sú to deti," uviedol v utorok pre tlačovú agentúru AFP Piquého právnik po ukončení rokovaní o opatrovníctve, ktoré trvali niekoľko mesiacov.

Piqué minulý týždeň oznámil, že ukončuje svoju kariéru profesionálneho futbalového hráča. Obranca klubu FC Barcelona sa v sobotu počas rozlúčkového prejavu na svojom poslednom zápase na klubovom štadióne Camp Nou rozplakal.

Pár má dvoch synov - Milana (9) a Saschu (7).

"Podpísali sme dohodu, ktorá zaručuje blaho našich detí a ktorá bude ratifikovaná na súde," uviedol Shakirin zástupca v správe, ktorú spoločne podpísali speváčka a Piqué. "Naším jediným cieľom je poskytnúť im čo najväčšiu bezpečnosť a ochranu, a veríme, že ich súkromie bude rešpektované," dodal zástupca vo vyhlásení bez uvedenia ďalších podrobností.

Shakira Ripollová a Piqué oznámili svoj vzťah v roku 2011, ale k sobášu nedošlo. Zoznámili sa počas nakrúcania videoklipu k jej piesni "Waka Waka" - oficiálnej hymne majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2010. Pár, ktorý roky žil na predmestí Barcelony, oznámil svoj rozchod v júni.