Dámy, utrite si slinky! Sexi Aquaman má novú lásku: Jeho srdce si získala jediným pohľadom

Herec Jason Momoa, známy najmä vďaka filmovej postave Aquamana, sa vrátil z nakrúcania filmu Slumberland s rozkošným prasiatkom.

„Pre toto nemôžem pracovať so zvieratami,“ odkázal Jason fanúšikom s tým, že zvieracím hercom jednoducho nedokáže odolať. Meno novej lásky herec neprezradil, no už stihol zavtipkovať, že by zvieratko mohol volať Lau Lau alebo Manapuou, pričom ide o názvy havajských pokrmov.

Momoa je veľkým milovníkom zvierat a okrem najnovšieho prasiatka vlastní aj osla, dva polovlky, psa i pytóna. Herec tvoril manželský pár s herečkou Lisou Bonet takmer 5 rokov. V súčasnosti už od februára randí s krásnou Eizou González, no ako sa zdá, herec má v srdci dostatok miesta i pre zvieracích miláčikov.

Prasiatko Jason získal na nakrúcaní filmu, ktorý vychádza z komiksu Malý Nemo v Slumberlande. Hlavná postava filmu Nemo, ktorú hral Marlow Barkley, má plyšové prasa, ktoré v noci ožíva. Momoa hrá magickú postavu, ktorá podľa scenára pomáha mladému dievčaťu cestovať do snov a utekať z nočných mor, aby sa znovu stretla so svojim zosnulým otcom.