Moderátor Leoš Mareš (46) sa doma s manželkou Monikou nenudí.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Krásna Leošova polovička si totiž jeho módny kúsok v podobe svetra nevšimla pod kopou bielizne a šupla ho do práčky k ostatným veciam. Razom sa však z neho stal kúsok detskej veľkosti a to by nebol Leoš, keby si z toho nerobil žarty.

„Manželka mi vyprala sveter. Vraj ležal dole pod kôpkou s bielizňou a nebolo ho vidieť. Teraz som schudol, tak azda mi ešte bude dobrý,“ zavtipkoval moderátor, držiac mini svetrík. „Ale je čistý,“ dodal.