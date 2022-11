Spevák legendárnej kapely oznámil fanúšikom zdrvujúcu správu: Náš parťák zomiera na rakovinu

Spevák skupiny Duran Duran Simon Le Bon (64) oznámil fanúšikom zdrvujúcu správu.

Gitarista kapely Andy Taylor (61) trpí na rakovinu a dlho už na tomto svete nebude... A to sa chceli po 17 rokoch všetci členovia kapely opäť postaviť na pódium.

Kapela prelomila mlčanie pri tom, čo ich v Los Angeles uviedli do Rock & Rollovej siene slávy. Gitarista sa tam mal pripojiť k Le Bonovi, klávesákovi Nickovi Rhodesovi, basgitaristovi Johnovi Taylorovi a bubeníkovi Rogerovi Taylorovi. Bolo by to prvýkrát za 17 rokov, čo by sa zišli a zahrali si všetci piati spolu. Naposledy sa tak stalo na turné k albumu Astronaut v roku 2004. Andymu Taylorovi však náhle zhoršenie zdravotného stavu nedovolilo odcestovať do USA z Ibizy, kde momentálne žije. Kapela namiesto toho prečítala list svojho gitaristu, ktorý svojou otvorenosťou každého chytil za srdce.