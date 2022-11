Britney Spears šokovala fanúšikov: Trpím nevyliečiteľným ochorením, toto jediné mi pomáha!

Speváčka Britney Spearsová po dlhej dobe príspevok na Instagrame nevenovala svojmu nahému telu.

Rozhodla sa zdieľať s fanúšikmi svoje zdravotné problémy. Trpí vraj nevyliečiteľným poškodením nervov, ktoré jej spôsobuje bolesť a necitlivosť. Jediné, čo jej vraj pomáha nevnímať nepríjemné symptómy, je tanec. "Teraz tancujem včas, Victoria... áno... mám poškodenie nervov na pravej strane môjho tela... myslím, že okrem Boha neexistuje žiadny liek," napísala Britney bez toho, aby presne vysvetlila, kto je Victoria, ktorú oslovuje.

"Niekedy dochádza k poškodeniu nervov, keď do mozgu nedostanete dostatok kyslíka… váš mozog sa doslova vypne… bla bla bla je to starý príbeh… na tom mieste som nedýchala, keď som tam bola… poškodenie nervov spôsobuje, že časti vášho tela znecitlivejú. Vystreľuje mi to až do krku a najhoršie ma to bolí pri spánku na hlave… pichá to a je to desivé,“ opisuje ďalej Spearsová.