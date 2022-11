Topmodelka Simona Krainová je vášnivou cestovateľkou a na potulky svetom pravidelne vyráža aj so svojou rodinou. Inak tomu nebude ani tentokrát, nakoľko krásna blondínka plánuje niekoľkomesačný útek pred zimou a to priamo do exotickej Dominikánskej republiky, kde si pred časom kúpili letné sídlo. Zďaleka však nepôjde o sladké ničnerobenie, konieckoncov, Simonine slová hovoria za všetko.